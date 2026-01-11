Rio Maior vai acolher o Congresso Europeu de Desporto de Alto Rendimento

O Rio Maior Sports Centre recebeu no dia 7 de Janeiro a primeira reunião de organização do Congresso Europeu da Association of Sport Performance Centres – European Forum on Elite Sport, que se vai realizar pela primeira vez em Portugal, tendo Rio Maior como palco. O encontro serviu para alinhar a visão estratégica, os objectivos e os próximos passos de um congresso que, em 2026, reunirá em Rio Maior dirigentes e representantes dos principais Centros de Alto Rendimento da Europa, reforçando o posicionamento do concelho e do país como um polo de excelência no panorama europeu do desporto de alto rendimento.

A sessão contou com a presença do secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, acompanhado pelo chefe de gabinete, Duarte Lopes, bem como do presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Ricardo Gonçalves, e da vogal do IPDJ, Carla Silva. Estiveram ainda presentes Susana Feitor, presidente do conselho de administração da Fundação do Desporto, Lopes Candoso, vice-presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Miguel Pacheco, presidente do conselho de administração da DESMOR, e Hugo Dinis, diretor de marketing da mesma entidade.

O 2026 ASPC European Forum on Elite Sport será organizado conjuntamente pelo Rio Maior Sports Centre e pela Fundação do Desporto, contando com o apoio da Secretaria de Estado do Desporto, do IPDJ, do Turismo do Alentejo e Ribatejo e do Município de Rio Maior.

A realização deste congresso em território nacional representa um reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos em Rio Maior na área do alto rendimento, projectando a região no contexto internacional e potenciando o impacto económico, turístico e desportivo local.