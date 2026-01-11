Selecção distrital feminina sub-14 na Liga de Ouro do Torneio Interassociações

A selecção distrital de futebol 9 sub-14 feminina da Associação de Futebol de Santarém garantiu o apuramento para a Liga de Ouro do Torneio Interassociações, assegurando um lugar entre as oito melhores selecções do país neste escalão. A equipa ribatejana carimbou a qualificação na fase zonal após uma vitória por 3-1 frente à Associação de Futebol (AF) de Portalegre e um empate a uma bola diante da AF Algarve, resultados que confirmaram a qualidade do grupo e o trabalho consistente desenvolvido ao longo da competição.

A selecção foi liderada por Fábio Silva, director técnico e treinador principal, coadjuvado por Guido Neves como treinador-adjunto e por Fábio Oliveira na preparação das guarda-redes. A estrutura integrou ainda Ana Reis como chefe de comitiva e Margarida Caniço enquanto treinadora estagiária. A comitiva contou igualmente com o apoio de Ana Ferreira na área da comunicação, Rita Carrilho como fisioterapeuta e Wesley Wandre como motorista.

O grupo de 16 jogadoras representa cinco clubes do distrito, espelhando o trabalho de formação que tem vindo a ser desenvolvido na região. Do CADE (Entroncamento) fizeram parte Carolina Silva, Ema Duque, Mafalda Oliveira, Lara Silva e Penélope Silva. O UFC Almeirim esteve representado por Erika Jacinto, Alice Moura, Carminho Trindade e Camila Saramago. Do GD Samora Correia integraram a seleção Carolina Fonseca, Maria Marques, Margarida Fonseca e Aixa Viveiros. A ADRC Vasco da Gama contou com Luana Pato e Íris Santos, enquanto a AR Porto Alto esteve representado por Inês Batalha.

A fase final do Torneio Interassociações, correspondente à Liga de Ouro, realiza-se entre 7 e 9 de Maio, em Setúbal.