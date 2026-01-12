Trilhos Nocturnos dos Templários juntam desporto, animação e convívio

Correr à noite, num percurso iluminado por velas e tochas, envolvido por animação medieval e um ambiente único é o mote dos Trilhos Nocturnos dos Templários, evento que se realiza anualmente em Santa Cita, no concelho de Tomar. A iniciativa, organizada pela Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, realizou-se no sábado, 3 de Janeiro. Para além da vertente desportiva, o evento apostou fortemente na animação ao longo da tarde e da noite, com música, dança, recriações históricas e fogo de artifício. O MIRANTE esteve em Santa Cita, poucas horas antes do começo da prova, e conversou com um organizador e um atleta participante.

Nuno Lopes, 47 anos, engenheiro civil, é um dos organizadores da prova e integra a equipa há cerca de sete anos. Natural de Vila Nova da Barquinha, explica que os Trilhos dos Templários são hoje um evento de referência no calendário do trail nacional. “Promovemos dois eventos por ano: os trilhos diurnos, em Setembro, que são mais competitivos e integrados nos circuitos nacionais, e os trilhos nocturnos, em Janeiro, que são uma prova completamente diferente, muito marcada pela envolvência da noite, pela ligação aos templários e à história de Tomar”, refere.

Segundo o responsável, os trilhos nocturnos distinguem-se pela experiência única proporcionada aos participantes. “Temos percursos iluminados com velas e tochas, animação medieval na arena e um ambiente muito especial. Consideramos que é o melhor trail nocturno em Portugal”, sublinha. A edição deste ano contou com mais de 600 inscritos, número máximo definido pela organização, com atletas provenientes de várias regiões do país. “É um percurso fantástico, que passa junto ao rio, dá muito trabalho à organização, mas queremos continuar a realizar estas duas provas anuais”, acrescenta Nuno Lopes.

Começou a correr após deixar de fumar

Entre os participantes esteve Victor Dinis, 54 anos, residente na cidade de Tomar, que marcou presença nos Trilhos Nocturnos dos Templários pela quinta vez. Para o atleta, esta prova já é uma tradição. “É a primeira do ano e gosto sempre de começar assim. É um evento diferente, feito à noite, com uma animação incrível e um ambiente de grande convívio”, afirma.

A ligação de Victor Dinis ao desporto começou relativamente tarde, aos 44 anos, depois de uma decisão que mudou a sua vida: deixar de fumar. “Fumei desde os 16 até aos 44 anos. Houve alturas em que fumava dois maços por noite. Deixei de fumar por uma questão de saúde, após uma cirurgia ao nariz, e aproveitei essa oportunidade”, recorda. No início começou apenas a andar e a correr, integrou-se em grupos de corrida e, pouco a pouco, ganhou o gosto pelo trail e pelas ultramaratonas, que hoje pratica a nível nacional e internacional.

Apesar das dificuldades iniciais e de algumas recaídas, garante que a mudança valeu a pena. “Senti uma diferença enorme na minha vida, desde os cheiros ao sabor. Houve uma fase de irritação e má disposição, mas passou”, conta. Profissionalmente ligado ao sector imobiliário, é casado e pai de dois filhos. Para esta prova, a ambição era simples: “chegar ao fim, desfrutar do percurso e estar com os amigos. A competição fica em segundo plano”.