12/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 12-01-2026 10:31

União de Santarém e Atlético anulam-se no Chã das Padeiras

Escalabitanos estiveram em vantagem e bem colocados para descolar dos lisboetas na luta pelo quarto lugar, mas o empate chegou perto do final.

A União de Santarém empatou 1-1 em casa com o Atlético Clube de Portugal e perdeu uma boa oportunidade de se destacar na luta para ficar entre os quatro primeiros da Série B da Liga 3 em futebol, que dá acesso à fase de apuramento do campeão e garante automaticamente a manutenção.
No jogo realizado na noite de domingo, 11 de Janeiro, com uma boa assistência que respondeu ao apelo do clube, que deu acesso gratuito a sócios e adeptos, os escalabitanos colocaram-se em vantagem aos 5 minutos com um excelente golo de Gonçalo Águas. O jogo foi equilibrado e, já perto do final, os lisboetas empataram por Caleb, aos 80 minutos, após boa jogada de entendimento do seu ataque.
Com este desfecho, a União de Santarém mantém o quarto lugar com 21 pontos, em igualdade pontual com o Atlético, que é quinto. Mas há ainda outras equipas atrás com aspirações de chegar a esse objectivo. Nas duas jornadas que restam, a União de Santarém não tem um calendário fácil, pois vai jogar com os dois primeiros, Mafra e Belenenses, que já têm a qualificação assegurada para a próxima fase.

