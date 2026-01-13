Falcões BTT sobem ao pódio no Raid BTT Lagoas de Mira
A equipa Falcões BTT da ACR Santa Cita esteve em destaque no 17º Raid BTT Lagoas de Mira, realizada no domingo, 11 de Janeiro, ao conquistar o 2º lugar colectivo numa prova que reuniu cerca de 1100 atletas, marcada pela forte competitividade ao longo dos 55 quilómetros do percurso.
O principal destaque da participação dos Falcões BTT foi Francisco Andrade, que realizou uma corrida de elevado nível, mantendo-se na luta pela vitória até aos metros finais. O atleta discutiu o triunfo ao sprint, terminando no 2.º lugar da classificação geral e garantindo, em simultâneo, o 1.º lugar no escalão de Elites.
Também em plano de destaque esteve Ivo Faustino, que concluiu a prova na 5.ª posição da geral e alcançou o 2.º lugar em Master 30. Tiago Nuno terminou no 23.º lugar da geral, sendo 5.º classificado em Master 40, enquanto Henrique António foi 32.º da geral e 7.º em Elites. Já Mário Paiva, a competir em Master 60, concluiu a exigente prova no 325.º lugar da geral, alcançando a 26.ª posição no seu escalão.
A prestação colectiva permitiu aos Falcões BTT assegurar um meritório 2.º lugar por equipas, resultado que reflete o trabalho, a união e a dedicação do grupo ao longo da época. Regista-se ainda a participação de Jorge Andrade, que acabou por desistir da prova, mas cujo empenho e contributo para a equipa foram igualmente destacados.