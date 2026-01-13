uma parceria com o Jornal Expresso
13/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 13-01-2026 21:00

Santarém Basket campeão distrital em sub-18 feminino

Santarém Basket campeão distrital em sub-18 feminino
FOTOS - SBC
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Equipa escalabitana venceu a sua congénere da UDR Zona Alta pela diferença de um ponto, 70-69.

O Santarém Basket Clube sagrou-se campeão distrital 2025-2026 no escalão sub-18 feminino, vencendo na disputadíssima final a equipa da União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, de Torres Novas, por 70-69.
O jogo decisivo decorreu no domingo, 11 Janeiro, na Nave Desportiva de Santarém, perante numerosa assistência de adeptos de ambas as equipas.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar