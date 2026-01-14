Rafael Picoto soma triunfos no Nacional de Inverno de Natação Adaptada

O atleta de Rio Maior Rafael Picoto, em representação do Sporting, esteve em grande plano no Torneio Nacional de Inverno de Natação Adaptada, ao vencer várias provas e conseguir outros lugares de pódio.

O atleta de Rio Maior Rafael Picoto esteve em grande plano no Torneio Nacional de Inverno de Natação Adaptada, realizado em Ponte de Sor, onde, no primeiro dia, venceu os 400 metros livres e os 100 metros costas na categoria S8 Seniores, alcançando ainda o 3.º lugar absoluto nos 400 metros livres. No segundo dia, o nadador, que representa o Sporting, triunfou na categoria S8 Seniores nos 100 metros mariposa, 50 metros livres e 100 metros livres, prova em que venceu também a classificação absoluta. Conseguiu ainda um 2.º lugar absoluto nos 50 metros livres e um 3.º lugar absoluto nos 100 metros mariposa.

O fim de semana ficou ainda marcado pelo registo de diversos recordes pessoais. As conquistas alcançadas em Ponte de Sor reforçam o estatuto de Rafael Picoto como uma das referências da natação adaptada nacional e um motivo de orgulho para o concelho de Rio Maior.