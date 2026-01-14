uma parceria com o Jornal Expresso
14/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 14-01-2026 10:00

Rafael Picoto soma triunfos no Nacional de Inverno de Natação Adaptada

Rafael Picoto soma triunfos no Nacional de Inverno de Natação Adaptada
FOTO - DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O atleta de Rio Maior Rafael Picoto, em representação do Sporting, esteve em grande plano no Torneio Nacional de Inverno de Natação Adaptada, ao vencer várias provas e conseguir outros lugares de pódio.

O atleta de Rio Maior Rafael Picoto esteve em grande plano no Torneio Nacional de Inverno de Natação Adaptada, realizado em Ponte de Sor, onde, no primeiro dia, venceu os 400 metros livres e os 100 metros costas na categoria S8 Seniores, alcançando ainda o 3.º lugar absoluto nos 400 metros livres. No segundo dia, o nadador, que representa o Sporting, triunfou na categoria S8 Seniores nos 100 metros mariposa, 50 metros livres e 100 metros livres, prova em que venceu também a classificação absoluta. Conseguiu ainda um 2.º lugar absoluto nos 50 metros livres e um 3.º lugar absoluto nos 100 metros mariposa.
O fim de semana ficou ainda marcado pelo registo de diversos recordes pessoais. As conquistas alcançadas em Ponte de Sor reforçam o estatuto de Rafael Picoto como uma das referências da natação adaptada nacional e um motivo de orgulho para o concelho de Rio Maior.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar