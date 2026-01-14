uma parceria com o Jornal Expresso
14/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 14-01-2026 18:00

Sarau dos Raposinhos levou cerca de 400 pessoas ao Salão Paroquial de Ourém

Associação desportiva reuniu atletas, famílias e autarcas num sarau cultural e desportivo que valorizou o crescimento e a forte ligação da colectividade à comunidade local.

Cerca de 400 pessoas marcaram presença, na manhã de domingo, 11 de Janeiro, no Salão Paroquial de Ourém, para assistir ao sarau cultural e desportivo promovido pela Associação Desportiva Os Raposinhos, iniciativa que voltou a demonstrar a capacidade mobilizadora da colectividade junto da comunidade local.
O evento contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, acompanhado pelos vereadores Filipe Baptista e Humberto Antunes, bem como pelo presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, Luís Serras de Sousa. Na sua intervenção, o presidente da autarquia sublinhou o percurso da associação, referindo que, apesar de se tratar de uma colectividade relativamente recente, tem vindo a afirmar-se no concelho, mobilizando atletas, famílias e público, como ficou patente com o salão completamente cheio.
O programa integrou várias demonstrações de ginástica acrobática e karaté, com os atletas a apresentarem coreografias e exercícios que evidenciaram elevados níveis de coordenação, disciplina e preparação técnica, merecendo aplausos do público ao longo da sessão. A Associação Desportiva Os Raposinhos desenvolve actividade desportiva e recreativa em escolas e outros espaços formativos do concelho, promovendo modalidades como ginástica acrobática, ginástica sénior, natação, artes marciais e pilates. A colectividade organiza ainda campos de férias e férias desportivas dirigidas a crianças e jovens, reforçando o seu papel na promoção do desporto e de estilos de vida saudáveis em Ourém.

