Sarau dos Raposinhos levou cerca de 400 pessoas ao Salão Paroquial de Ourém

Cerca de 400 pessoas marcaram presença, na manhã de domingo, 11 de Janeiro, no Salão Paroquial de Ourém, para assistir ao sarau cultural e desportivo promovido pela Associação Desportiva Os Raposinhos, iniciativa que voltou a demonstrar a capacidade mobilizadora da colectividade junto da comunidade local.

O evento contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, acompanhado pelos vereadores Filipe Baptista e Humberto Antunes, bem como pelo presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, Luís Serras de Sousa. Na sua intervenção, o presidente da autarquia sublinhou o percurso da associação, referindo que, apesar de se tratar de uma colectividade relativamente recente, tem vindo a afirmar-se no concelho, mobilizando atletas, famílias e público, como ficou patente com o salão completamente cheio.

O programa integrou várias demonstrações de ginástica acrobática e karaté, com os atletas a apresentarem coreografias e exercícios que evidenciaram elevados níveis de coordenação, disciplina e preparação técnica, merecendo aplausos do público ao longo da sessão. A Associação Desportiva Os Raposinhos desenvolve actividade desportiva e recreativa em escolas e outros espaços formativos do concelho, promovendo modalidades como ginástica acrobática, ginástica sénior, natação, artes marciais e pilates. A colectividade organiza ainda campos de férias e férias desportivas dirigidas a crianças e jovens, reforçando o seu papel na promoção do desporto e de estilos de vida saudáveis em Ourém.