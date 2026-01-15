Rafaela Mendes representa Portugal em torneio de natação em Genebra

Rafaela Mendes, nadadora júnior do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN), vai representar Portugal no 59º Challenge International de Genève, que decorre entre 23 e 25 de Janeiro, em Genebra, na Suíça.

A jovem atleta integra a seleção nacional júnior e inicia desta forma a época 2025/26 em piscina longa, numa competição internacional de elevado nível. A presença em Genebra surge na sequência do estágio de preparação realizado entre 3 e 5 de Janeiro, no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior, no âmbito do Plano de Alto Rendimento e Seleções Nacionais de Natação Pura.

Depois de uma época em destaque a nível nacional, Rafaela Mendes dá assim continuidade ao seu percurso competitivo internacional, representando o país numa prova que reúne alguns dos melhores jovens nadadores europeus.

Paralelamente, o Clube de Natação de Torres Novas está em evidência nas convocatórias para a XXXIII edição da Taça Vale do Tejo, com nove atletas chamados às seleções distritais de infantis e juvenis. A prova, organizada pela Associação de Natação do Distrito de Santarém (ANDS), realiza-se no próximo dia 17 de Janeiro, em Abrantes, e junta as selecções distritais de todo o país. Do CNTN, os nadadores convocados são: Laura Correia, Rita Valentim, Juliana Monteiro, Clara Madureira, Margarida Formigo, Leonor Lopes, Rodrigo Alegria, Salvador Vieira e Duarte Mendes.