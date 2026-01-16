Conferência em Cem Soldos sobre a importância do desporto na adolescência

O Sport Club Operário de Cem Soldos, em Tomar, está a promover a realização de uma conferência sobre “A Importância do Desporto na Adolescência” para a tarde de sábado, 17 de Janeiro. A iniciativa vai decorrer no auditório do clube a partir das 16h00.



A conferência vai ser moderada por Diva Cobra, técnica do Município de Tomar, contando com a participação das oradoras Filipa Cavalleri, adjunta do Secretário de Estado do Desporto, e Maria Celeste Sousa, professora aposentada. A entrada é livre.