Desporto | 16-01-2026 12:00

Conferência em Cem Soldos sobre a importância do desporto na adolescência

conferencia
foto ilustrativa
Iniciativa decorre na tarde de sábado, 17 de Janeiro, nas instalações do Sport Club Operário de Cem Soldos.

O Sport Club Operário de Cem Soldos, em Tomar, está a promover a realização de uma conferência sobre “A Importância do Desporto na Adolescência” para a tarde de sábado, 17 de Janeiro. A iniciativa vai decorrer no auditório do clube a partir das 16h00.

A conferência vai ser moderada por Diva Cobra, técnica do Município de Tomar, contando com a participação das oradoras Filipa Cavalleri, adjunta do Secretário de Estado do Desporto, e Maria Celeste Sousa, professora aposentada. A entrada é livre.

