Desporto | 16-01-2026 12:00
Conferência em Cem Soldos sobre a importância do desporto na adolescência
foto ilustrativa
Iniciativa decorre na tarde de sábado, 17 de Janeiro, nas instalações do Sport Club Operário de Cem Soldos.
O Sport Club Operário de Cem Soldos, em Tomar, está a promover a realização de uma conferência sobre “A Importância do Desporto na Adolescência” para a tarde de sábado, 17 de Janeiro. A iniciativa vai decorrer no auditório do clube a partir das 16h00.
A conferência vai ser moderada por Diva Cobra, técnica do Município de Tomar, contando com a participação das oradoras Filipa Cavalleri, adjunta do Secretário de Estado do Desporto, e Maria Celeste Sousa, professora aposentada. A entrada é livre.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Vale Tejo
14-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar