Desporto | 16-01-2026 16:55
Piscina encerrada em Alenquer para intervenção técnica
Foto: CM Alenquer
A piscina de 25 metros do Complexo Municipal Victor Santos, em Alenquer, vai estar encerrada até ao final de Janeiro para trabalhos de melhoria da segurança e da qualidade de utilização.
A piscina de 25 metros do Complexo Municipal Victor Santos, em Alenquer, vai estar encerrada até ao final do mês de Janeiro. A piscina vai ser alvo de uma intervenção técnica destinada a reforçar a segurança e a qualidade da sua utilização.
Durante este período, encontram-se temporariamente suspensas tanto as aulas de natação como a utilização livre do espaço.
O Município de Alenquer assegura que a intervenção será concluída com a maior brevidade possível, lamentando desde já os eventuais incómodos causados aos utilizadores.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Vale Tejo
14-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar