Piscina encerrada em Alenquer para intervenção técnica

A piscina de 25 metros do Complexo Municipal Victor Santos, em Alenquer, vai estar encerrada até ao final do mês de Janeiro. A piscina vai ser alvo de uma intervenção técnica destinada a reforçar a segurança e a qualidade da sua utilização.

Durante este período, encontram-se temporariamente suspensas tanto as aulas de natação como a utilização livre do espaço.

O Município de Alenquer assegura que a intervenção será concluída com a maior brevidade possível, lamentando desde já os eventuais incómodos causados aos utilizadores.