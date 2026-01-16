uma parceria com o Jornal Expresso
Desporto | 16-01-2026 16:55

Piscina encerrada em Alenquer para intervenção técnica

Piscina encerrada em Alenquer para intervenção técnica
Foto: CM Alenquer
A piscina de 25 metros do Complexo Municipal Victor Santos, em Alenquer, vai estar encerrada até ao final de Janeiro para trabalhos de melhoria da segurança e da qualidade de utilização.

A piscina de 25 metros do Complexo Municipal Victor Santos, em Alenquer, vai estar encerrada até ao final do mês de Janeiro. A piscina vai ser alvo de uma intervenção técnica destinada a reforçar a segurança e a qualidade da sua utilização.
Durante este período, encontram-se temporariamente suspensas tanto as aulas de natação como a utilização livre do espaço.
O Município de Alenquer assegura que a intervenção será concluída com a maior brevidade possível, lamentando desde já os eventuais incómodos causados aos utilizadores.

