Desporto | 17-01-2026
Águias de Alpiarça conquista quatro títulos nacionais no ciclismo
Pela primeira vez o clube foi melhor em Team Relay
O clube Águias de Alpiarça conquistou quatro títulos nacionais, destacando-se o facto de ter obtido pela primeira vez o título de campeões nacionais na categoria de Team Relay com a equipa composta por Pedro Galvão, Bárbara Cunha, Inês Fonseca e Duarte Galvão, que completaram a prova em pouco mais de meia-hora (31m03s).
O clube de Alpiarça conseguiu ainda obter através de Inês Fonseca a reconquista do título de campeã nacional em cadetes femininas. Já Margarida Caniço e Duarte Galvão, sagraram-se vice-campeões nos escalões de sub-13 e sub-23, respectivamente.
