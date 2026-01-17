Águias de Alpiarça conquista quatro títulos nacionais no ciclismo

Pela primeira vez o clube foi melhor em Team Relay

O clube Águias de Alpiarça conquistou quatro títulos nacionais, destacando-se o facto de ter obtido pela primeira vez o título de campeões nacionais na categoria de Team Relay com a equipa composta por Pedro Galvão, Bárbara Cunha, Inês Fonseca e Duarte Galvão, que completaram a prova em pouco mais de meia-hora (31m03s).

O clube de Alpiarça conseguiu ainda obter através de Inês Fonseca a reconquista do título de campeã nacional em cadetes femininas. Já Margarida Caniço e Duarte Galvão, sagraram-se vice-campeões nos escalões de sub-13 e sub-23, respectivamente.