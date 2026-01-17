uma parceria com o Jornal Expresso
17/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 17-01-2026

Águias de Alpiarça conquista quatro títulos nacionais no ciclismo

1 / 15
Águias de Alpiarça conquista quatro títulos nacionais no ciclismo
2 / 15
Águias de Alpiarça conquista quatro títulos nacionais no ciclismo
3 / 15
Águias de Alpiarça conquista quatro títulos nacionais no ciclismo
4 / 15
Águias de Alpiarça conquista quatro títulos nacionais no ciclismo
5 / 15
Águias de Alpiarça conquista quatro títulos nacionais no ciclismo
6 / 15
Águias de Alpiarça conquista quatro títulos nacionais no ciclismo
7 / 15
Águias de Alpiarça conquista quatro títulos nacionais no ciclismo
8 / 15
Águias de Alpiarça conquista quatro títulos nacionais no ciclismo
9 / 15
Águias de Alpiarça conquista quatro títulos nacionais no ciclismo
10 / 15
Águias de Alpiarça conquista quatro títulos nacionais no ciclismo
11 / 15
Águias de Alpiarça conquista quatro títulos nacionais no ciclismo
12 / 15
Águias de Alpiarça conquista quatro títulos nacionais no ciclismo
13 / 15
Águias de Alpiarça conquista quatro títulos nacionais no ciclismo
14 / 15
Águias de Alpiarça conquista quatro títulos nacionais no ciclismo
15 / 15
Águias de Alpiarça conquista quatro títulos nacionais no ciclismo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Pela primeira vez o clube foi melhor em Team Relay

O clube Águias de Alpiarça conquistou quatro títulos nacionais, destacando-se o facto de ter obtido pela primeira vez o título de campeões nacionais na categoria de Team Relay com a equipa composta por Pedro Galvão, Bárbara Cunha, Inês Fonseca e Duarte Galvão, que completaram a prova em pouco mais de meia-hora (31m03s).

O clube de Alpiarça conseguiu ainda obter através de Inês Fonseca a reconquista do título de campeã nacional em cadetes femininas. Já Margarida Caniço e Duarte Galvão, sagraram-se vice-campeões nos escalões de sub-13 e sub-23, respectivamente.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar