Búzios vence Nacional de Piscina Curta com domínio colectivo e nove recordes
A equipa de Coruche assinou uma exibição de grande nível competitivo numa prova disputada em casa, confirmando o estatuto de referência nacional no salvamento aquático desportivo.
A Búzios - Associação de Nadadores Salvadores de Coruche venceu todas as categorias da classificação colectiva no Campeonato Nacional de Piscina Curta de Salvamento Aquático Desportivo 2025–2026, realizado no dia 11 de Janeiro, nas Piscinas Municipais de Coruche.
Na classificação colectiva final, o clube alcançou o primeiro lugar no escalão feminino, com 296 pontos, no escalão masculino, com 400 pontos, e na classificação absoluta, com um total de 716 pontos.
O triunfo coletivo foi acompanhado pela obtenção de nove recordes nacionais. Mariana Rodrigues destacou-se no escalão juvenil feminino, ao estabelecer novos máximos nos 200 metros Obstacle, 100 metros Manikin Carry with Fins e 50 metros Manikin Carry. Leonor Mateus fixou um recorde nacional nos 50 metros Manikin Carry, em júnior feminino.
No escalão sénior masculino, Lucas Agostinho bateu recordes nacionais nos 100 metros Manikin Tow with Fins e nos 100 metros Manikin Carry with Fins.
Em estafetas, a Búzios também esteve em evidência, com novos recordes nacionais nos 4x25 metros Manikin Relay, em sénior masculino, nos 4x50 metros Medley Relay, em sénior feminino, e nos 4x50 metros Mixed Pool Lifesaver Relay, em sénior misto.
O desempenho alcançado reforça o trabalho desenvolvido pela associação, consolidando-a como uma das principais referências nacionais no salvamento aquático desportivo.