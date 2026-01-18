uma parceria com o Jornal Expresso
18/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 18-01-2026 10:00

Búzios vence Nacional de Piscina Curta com domínio colectivo e nove recordes

Búzios vence Nacional de Piscina Curta com domínio colectivo e nove recordes
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A equipa de Coruche assinou uma exibição de grande nível competitivo numa prova disputada em casa, confirmando o estatuto de referência nacional no salvamento aquático desportivo.

A Búzios - Associação de Nadadores Salvadores de Coruche venceu todas as categorias da classificação colectiva no Campeonato Nacional de Piscina Curta de Salvamento Aquático Desportivo 2025–2026, realizado no dia 11 de Janeiro, nas Piscinas Municipais de Coruche.
Na classificação colectiva final, o clube alcançou o primeiro lugar no escalão feminino, com 296 pontos, no escalão masculino, com 400 pontos, e na classificação absoluta, com um total de 716 pontos.
O triunfo coletivo foi acompanhado pela obtenção de nove recordes nacionais. Mariana Rodrigues destacou-se no escalão juvenil feminino, ao estabelecer novos máximos nos 200 metros Obstacle, 100 metros Manikin Carry with Fins e 50 metros Manikin Carry. Leonor Mateus fixou um recorde nacional nos 50 metros Manikin Carry, em júnior feminino.
No escalão sénior masculino, Lucas Agostinho bateu recordes nacionais nos 100 metros Manikin Tow with Fins e nos 100 metros Manikin Carry with Fins.
Em estafetas, a Búzios também esteve em evidência, com novos recordes nacionais nos 4x25 metros Manikin Relay, em sénior masculino, nos 4x50 metros Medley Relay, em sénior feminino, e nos 4x50 metros Mixed Pool Lifesaver Relay, em sénior misto.
O desempenho alcançado reforça o trabalho desenvolvido pela associação, consolidando-a como uma das principais referências nacionais no salvamento aquático desportivo.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar