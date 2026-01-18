Desporto | 18-01-2026 14:41
Liga 3: União de Santarém na luta pela fase de promoção
Escalabitanos recebem o Belenenses na última jornada da primeira fase.
A União de Santarém continua a lutar pelo acesso à fase de promoção da Liga 3 em futebol, estando actualmente na quarta posição da Série B, último lugar que permite disputar a subida.
Na penúltima jornada da fase regular, a equipa escalabitana empatou a zero em Mafra, resultado igual ao que o Atlético conseguiu na Covilhã, o que deixou as duas equipas empatas com 22 pontos, agora com apenas mais um ponto que o Lusitano de Évora, que ao vencer reentrou na luta.
Na última jornada, a União de Santarém recebe o líder da tabela, o Belenenses. O Atlético recebe o Mafra, segundo classificado, e o Lusitano desloca-se ao terreno do 1.º de Dezembro, penúltimo da classificação.
