Empates, goleadas e derrotas marcam jornada do hóquei regional

O Sporting Clube de Tomar empatou a um golo frente à Associação Desportiva de Valongo, em jogo do Campeonato Placard disputado no sábado, 17 de Janeiro. Alexandre Marques “Xanoca” marcou o golo da equipa nabantina.

Na 2.ª Divisão, a União Futebol Entroncamento perdeu em casa frente ao Parede F.C. por 9-0. Também o Hóquei Clube “Os Tigres” de Almeirim foi derrotado no seu reduto pela Associação de Educação Física e Desportiva por 6-1, com Miguel Rodrigues a apontar o único golo da equipa. O Sport Alenquer e Benfica venceu o Sporting CP B por 3-2, com dois golos de Francisco “Kiko” Contins e um de Mário Rodrigues.

Na 3.ª Divisão, a A.C.R. Santa Cita venceu o Sporting de Tomar B por 8-1, na 11.ª jornada, reforçando a candidatura à subida. A União Desportiva Vilafranquense venceu o Sport Clube Torres por 2-1. O Sport Alenquer e Benfica B perdeu com o Turquel B por 6-3. O Ginásio Clube de Coruche “Os Corujas” venceu a Académica de Coimbra B por 4-1, com Pedro Quintas a marcar três golos.