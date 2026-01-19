uma parceria com o Jornal Expresso
19/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 19-01-2026 15:50

União de Santarém decide acesso à fase de promoção com entradas gratuitas para sócios e adeptos

O clube anunciou que as entradas serão gratuitas para os sócios e adeptos da União de Santarém, numa tentativa de mobilizar a cidade e a região para um jogo que pode marcar um momento histórico para o futebol escalabitano e ribatejano.

A União Desportiva de Santarém joga este fim-de-semana um dos encontros mais importantes da sua história recente ao receber o Belenenses, líder da Série B da Liga 3, na última jornada da primeira fase do campeonato. A equipa escalabitana depende apenas de si para garantir a presença na fase de promoção à Liga 2. Actualmente no quarto lugar da classificação, último que permite o apuramento, a União de Santarém soma 22 pontos, os mesmos do Atlético, mantendo uma vantagem curta sobre o Lusitano de Évora, que ainda alimenta aspirações à subida. Na penúltima jornada, os escalabitanos empataram a zero no terreno do Mafra, resultado que acabou por manter tudo em aberto para a ronda final.
Na derradeira jornada, a União de Santarém recebe o Belenenses, que já assegurou o primeiro lugar da série, enquanto o Atlético mede forças com o Mafra, segundo classificado. O Lusitano de Évora desloca-se ao terreno do 1.º de Dezembro, penúltimo da tabela, num jogo em que também procura manter vivas as esperanças de apuramento.
O encontro em Santarém assume, por isso, caráter decisivo para as contas finais da Série B, num cenário em que a União de Santarém tem o seu destino nas próprias mãos. Uma vitória garante o apuramento para a fase de promoção, independentemente dos resultados dos restantes jogos. O clube anunciou que as entradas serão gratuitas para os sócios e adeptos da União de Santarém, numa tentativa de mobilizar a cidade e a região para um jogo que pode marcar um momento histórico para o futebol escalabitano e ribatejano.

