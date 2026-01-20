uma parceria com o Jornal Expresso
20/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 20-01-2026 15:00

Mação, Ouriquense e Vasco da Gama seguem firmes na liderança dos distritais

campo de futebol
foto ilustrativa - foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

As equipas da frente dos campeonatos distritais da Associação de Futebol de Santarém mantiveram o rumo na última jornada, com o Mação a conservar a liderança da 1.ª Divisão e o Ouriquense e o Vasco da Gama a continuarem no topo das respetivas séries da 2.ª Divisão.

A Associação Desportiva de Mação manteve a liderança do Campeonato Distrital de Santarém da 1.ª Divisão, após vencer o Sport Abrantes e Benfica por 2-1, na 15.ª jornada. O Fazendense continua colado ao primeiro lugar, também com 36 pontos, depois de bater o Amiense pelo mesmo resultado.
Na luta pelos lugares cimeiros, o Porto Alto venceu o Tramagal por 3-0 e soma 31 pontos, enquanto o Torres Novas empatou 1-1 com o Entroncamento e perdeu a oportunidade de chegar ao terceiro lugar. Destaque ainda para a primeira vitória da época do Riachense, frente ao Pontével, por 3-2.
Na 2.ª Divisão, o Ouriquense segue na liderança da Série A após vencer o Santarém B por 1-0, enquanto o Vasco da Gama continua destacado no topo da Série B, depois de triunfar por 3-1 frente à Ortiga, mantendo nove pontos de vantagem sobre o segundo classificado.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar