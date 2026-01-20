Mação, Ouriquense e Vasco da Gama seguem firmes na liderança dos distritais

As equipas da frente dos campeonatos distritais da Associação de Futebol de Santarém mantiveram o rumo na última jornada, com o Mação a conservar a liderança da 1.ª Divisão e o Ouriquense e o Vasco da Gama a continuarem no topo das respetivas séries da 2.ª Divisão.

A Associação Desportiva de Mação manteve a liderança do Campeonato Distrital de Santarém da 1.ª Divisão, após vencer o Sport Abrantes e Benfica por 2-1, na 15.ª jornada. O Fazendense continua colado ao primeiro lugar, também com 36 pontos, depois de bater o Amiense pelo mesmo resultado.

Na luta pelos lugares cimeiros, o Porto Alto venceu o Tramagal por 3-0 e soma 31 pontos, enquanto o Torres Novas empatou 1-1 com o Entroncamento e perdeu a oportunidade de chegar ao terceiro lugar. Destaque ainda para a primeira vitória da época do Riachense, frente ao Pontével, por 3-2.

Na 2.ª Divisão, o Ouriquense segue na liderança da Série A após vencer o Santarém B por 1-0, enquanto o Vasco da Gama continua destacado no topo da Série B, depois de triunfar por 3-1 frente à Ortiga, mantendo nove pontos de vantagem sobre o segundo classificado.