uma parceria com o Jornal Expresso
22/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 22-01-2026 15:58

Céu Ramos demite-se da presidência do CD Torres Novas

Céu Ramos demite-se da presidência do CD Torres Novas
Foto arquivo O MIRANTE - Céu Ramos é sócia do CDTN há mais de 30 anos
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Maria do Céu Ramos apresenta demissão do cargo de presidente da direcção alegando motivos pessoais. Decisão antecipa o fim do mandato e obriga a eleições que vão decorrer a 20 de Fevereiro.

Maria do Céu Ramos, presidente da direcção do Clube Desportivo de Torres Novas apresentou a sua demissão, antecipando o fim do seu mandato. As eleições serão no próximo dia 20 de Fevereiro. Ligada à gestão do clube dos “amarelos” há 12 anos, alega, em declarações a O MIRANTE, motivos pessoais, entre os quais a falta de disponibilidade e saúde mental.

A presidente cessante apresentou o pedido de demissão na segunda-feira, 19 de Janeiro, decisão que manteve apesar das sugestões de alguns elementos da direcção e do presidente da mesa da Assembleia-Geral para que permanecesse em funções até à realização do acto eleitoral. O mandato dos actuais órgãos sociais terminaria dentro de poucos meses, mas a saída antecipada ditou a necessidade de avançar de imediato com um novo processo eleitoral.

Maria do Céu Ramos liderava o Clube Desportivo de Torres Novas desde 2019, ano em que foi eleita para o primeiro mandato bienal. Foi reeleita em 2021 e novamente em 2024, mandato que estava previsto terminar dentro de meses. Antes de assumir a presidência, integrou durante cerca de uma década a comissão administrativa responsável pela gestão do clube.

As eleições para os novos órgãos sociais do Clube Desportivo de Torres Novas estão agendadas para 20 de Fevereiro, devendo definir a nova liderança de uma instituição histórica do desporto no concelho.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar