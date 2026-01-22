Céu Ramos demite-se da presidência do CD Torres Novas

Maria do Céu Ramos, presidente da direcção do Clube Desportivo de Torres Novas apresentou a sua demissão, antecipando o fim do seu mandato. As eleições serão no próximo dia 20 de Fevereiro. Ligada à gestão do clube dos “amarelos” há 12 anos, alega, em declarações a O MIRANTE, motivos pessoais, entre os quais a falta de disponibilidade e saúde mental.



A presidente cessante apresentou o pedido de demissão na segunda-feira, 19 de Janeiro, decisão que manteve apesar das sugestões de alguns elementos da direcção e do presidente da mesa da Assembleia-Geral para que permanecesse em funções até à realização do acto eleitoral. O mandato dos actuais órgãos sociais terminaria dentro de poucos meses, mas a saída antecipada ditou a necessidade de avançar de imediato com um novo processo eleitoral.



Maria do Céu Ramos liderava o Clube Desportivo de Torres Novas desde 2019, ano em que foi eleita para o primeiro mandato bienal. Foi reeleita em 2021 e novamente em 2024, mandato que estava previsto terminar dentro de meses. Antes de assumir a presidência, integrou durante cerca de uma década a comissão administrativa responsável pela gestão do clube.



As eleições para os novos órgãos sociais do Clube Desportivo de Torres Novas estão agendadas para 20 de Fevereiro, devendo definir a nova liderança de uma instituição histórica do desporto no concelho.