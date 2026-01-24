uma parceria com o Jornal Expresso
24/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 24-01-2026 13:31

Xadrez do Vitória de Santarém lidera série na 3ª divisão nacional

A equipa de xadrez do Vitória de Santarém assumiu a liderança da sua série no Campeonato Nacional da 3ª Divisão, prova organizada pela Federação Portuguesa de Xadrez.

A equipa de xadrez do Vitória de Santarém assumiu a liderança da sua série no Campeonato Nacional da 3ª Divisão, prova organizada pela Federação Portuguesa de Xadrez. Um feito alcançado após o triunfo diante do Cine Club Torres Novas, na cidade do Almonda, por 2,5-1,5, fruto de duas vitórias (Pedro Vinagre e Carlos Nascimento), um empate (Cristian Cretu) e uma derrota (Jaime Bernardo) nos quatro tabuleiros.
Os xadrezistas vitorianos vão procurar dar sequência ao bom momento já este sábado, na Marinha Grande, onde, com duas equipas (A e B), vão competir na maior prova do calendário federativo, o Campeonato Nacional de Partidas Semi-Rápidas por Equipas, com 148 equipas inscritas.
