25/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 25-01-2026 12:00

Os Patuscos de Vialonga: muito mais do que futsal, uma casa para crescer

Treinadores e direcção dos Patuscos acreditam na subida de divisão do escalão de infantis - foto O MIRANTE
O Grupo Desportivo Os Patuscos de Vialonga alia o desporto ao acompanhamento social e oferece aos jovens praticantes de futsal um ambiente seguro e acolhedor. Com cerca de cem atletas, treinadores e voluntários asseguram treinos, apoio e amizade, dentro e fora das quatro linhas. O escalão de infantis está a lutar pelo título esta época, mas o clube não descura a vertente social e assume que a prioridade continua a ser o bem-estar dos jovens.

O Grupo Desportivo Os Patuscos de Vialonga é uma casa para muitos jovens que, além de jogarem futsal, encontram ocupação, amizade e um espaço seguro para evitar que se percam por maus caminhos. A presidente da direcção, Sónia Martins, acredita que esta vertente social é tão importante quanto a desportiva e, por isso, dedica grande parte do seu tempo à colectividade. Entrou há uma década para Os Patuscos, como massagista, e em 2022 assumiu a presidência, num momento em que a colectividade atravessava dificuldades financeiras. Hoje garante que o clube não tem dívidas e que o funcionamento diário depende do empenho da direcção, dos treinadores e de voluntários que colaboram com tarefas logísticas, preparação de equipamentos e organização de lanches para os jogadores.
O clube conta actualmente com cerca de 100 praticantes, na sua maioria de Vialonga, distribuídos por vários escalões, todos treinados no pavilhão do Olival de Fora, que serve também como local de jogos oficiais. São 11 treinadores de futsal que, juntamente com a direcção, asseguram que cada criança recebe apoio desportivo e social.

Objectivo de apoiar os jogadores nos estudos
O clube mantém a mensalidade simbólica de 13 euros e garante que nenhuma criança é afastada por dificuldades económicas. Para Sónia Martins, a componente social é central. “Isto também é a casa deles. Sentem-se bem aqui, têm televisão, podem relaxar e podem estar aqui sempre que quiserem”, diz.
Ao longo do ano, Os Patuscos participam nos eventos promovidos pela Junta de Freguesia de Vialonga para angariarem fundos. O apoio da Câmara de Vila Franca de Xira é essencial para manter a actividade desportiva e foi através do Programa de Apoio ao Movimento Associativo que conseguiram mais uma carrinha para transportar os jogadores.
A ambição do clube é abrir uma sala de estudos e acompanhamento escolar para os jogadores, na loja ao lado da sede, que já tinha sido cedida aos Patuscos. Para já o orçamento ainda não permite avançar com obras no espaço.

Infantis lutam pelo título de campeão
Em termos desportivos, Sónia Martins acredita que o escalão de infantis vai ser campeão distrital da sua divisão este ano, depois de, na época passada, terem ficado em segundo lugar na tabela classificativa. A mesma expectativa têm os treinadores do escalão, Guilherme Bento e Bruno Henriques, ambos voluntários. “Estamos em 1.º na fase de grupos, na série 1. Depois temos uma fase de apuramento para subir de divisão. Queremos muito. Era um momento histórico para o clube em 30 anos. Vialonga e os miúdos já merecem”, reitera Guilherme Bento.
O treinador sublinha ainda que o principal objectivo do clube é que as crianças estejam felizes, independentemente dos resultados desportivos. Os treinadores acabam também por assumir múltiplos papéis: “Somos pais, somos mães, somos psicólogos, somos amigos. Aqui com eles é tudo. Quer dentro, quer fora do pavilhão, queremos que sintam que este é um grupo acolhedor e seguro”.

Sónia Martins dirige Os Patuscos de Vialonga desde 2022 - foto O MIRANTE
