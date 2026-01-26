uma parceria com o Jornal Expresso
26/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 26-01-2026

Azinhaga viveu a emoção da liga de futebol feminino A Azinhaga transformou-se no centro da competição e da paixão pelo desporto, acolhendo

Azinhaga viveu a emoção da liga de futebol feminino A Azinhaga transformou-se no centro da competição e da paixão pelo desporto, acolhendo
Azinhaga viveu a emoção da liga de futebol feminino A Azinhaga transformou-se no centro da competição e da paixão pelo desporto, acolhendo
Azinhaga viveu a emoção da liga de futebol feminino A Azinhaga transformou-se no centro da competição e da paixão pelo desporto, acolhendo
Azinhaga viveu a emoção da liga de futebol feminino A Azinhaga transformou-se no centro da competição e da paixão pelo desporto, acolhendo
Azinhaga viveu a emoção da liga de futebol feminino A Azinhaga transformou-se no centro da competição e da paixão pelo desporto, acolhendo
Azinhaga viveu a emoção da liga de futebol feminino A Azinhaga transformou-se no centro da competição e da paixão pelo desporto, acolhendo
Azinhaga viveu a emoção da liga de futebol feminino A Azinhaga transformou-se no centro da competição e da paixão pelo desporto, acolhendo
Azinhaga viveu a emoção da liga de futebol feminino A Azinhaga transformou-se no centro da competição e da paixão pelo desporto, acolhendo
Azinhaga viveu a emoção da liga de futebol feminino A Azinhaga transformou-se no centro da competição e da paixão pelo desporto, acolhendo
Azinhaga viveu a emoção da liga de futebol feminino A Azinhaga transformou-se no centro da competição e da paixão pelo desporto, acolhendo
Azinhaga viveu a emoção da liga de futebol feminino A Azinhaga transformou-se no centro da competição e da paixão pelo desporto, acolhendo
Os resultados obtidos pela Academia de Arco Histórico Thomar confirmaram o trabalho desenvolvido ao longo da época, com vários pódios individuais.

A Associação Thomar Honoris esteve presente na Gala Final da Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal, no Entroncamento, este domingo, 25 de janeiro, onde a Academia de Arco Histórico Thomar foi distinguida e galardoada pelos seus resultados durante a época.
Os resultados obtidos pela Academia de Arco Histórico Thomar confirmaram o trabalho desenvolvido ao longo da época, com vários pódios individuais. Pedro Gil foi um dos atletas em maior evidência, ao conquistar o 1.º lugar no Campeonato de Campo, o 3.º lugar no Campeonato de Sala e no Campeonato de Caça, além de um 3.º lugar no Roteiro dos Castelos (HLB’). No mesmo roteiro, Filipe Martins alcançou o 2.º lugar.
Destaque ainda para os primeiros lugares de Santiago Martins (HLB Infante), Sofia Lopes (HLB Mancebo) e Miguel Santos (MC – Besta), bem como para os restantes pódios conquistados por Carla Paes, João Oliveira, Helena Rodrigues e Eva Paes, em diferentes categorias. Em termos colectivos, a Academia garantiu o 3.º lugar no Troféu Filipe Campaniço, um reconhecimento que reforça a consistência competitiva da equipa ao longo da temporada.
No discurso proferido durante a cerimónia, o presidente da Associação Thomar Honoris, Filipe Pires, destacou “o esforço incansável de todos os atletas”, bem como a dedicação do responsável da academia, Eugénio Moura, e o contributo técnico dos treinadores Eugénio Moura, no Arco Histórico, e Miguel Santos, na Besta Histórica.
A gala ficou ainda marcada pela menção honrosa atribuída a Pedro Gil, por ter concluído a totalidade das 29 provas oficiais da Federação, um feito raro que evidencia um percurso de dedicação e resiliência exemplares.

