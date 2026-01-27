uma parceria com o Jornal Expresso
Desporto | 27-01-2026 15:00

Chamusca Basket conquista título distrital de sub-16 femininas

FOTO – Chamusca Basket
O Chamusca Basket Clube conquistou o título de campeão distrital de sub-16 femininas, ao vencer todos os jogos da Final Four.

A equipa sub-16 feminina do Chamusca Basket Club sagrou-se campeã distrital ao vencer todos os jogos da Final Four, assegurando de forma categórica o apuramento para o campeonato nacional da categoria, que arranca no fim de semana de 7 de Fevereiro.
A fase final do campeonato distrital contou ainda com a participação do Santarém Basket, Rio Maior Basket e CD Amiense. Com este título, o Chamusca Basket integra o lote das oito melhores equipas da zona sul que vão disputar o Campeonato Nacional de sub-16 femininas. A equipa ribatejana começa a nova fase da competição a jogar em casa, frente ao Simeq – Cruz Quebrada, num encontro marcado para a primeira jornada.
Além do Chamusca Basket Clube, estão apuradas para o Campeonato Nacional as equipas do Sporting Clube de Portugal, Quinta dos Lombos, Simeq Cruz Quebrada, Estrela do Zêzere, Sporting Farense, Scalipus Setúbal e Beja ou Pimpões das Caldas da Rainha.
