27/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 27-01-2026 07:00

Nadadora Rafaela Mendes em bom plano na selecção nacional de juniores

Atleta do Clube de Natação de Torres Novas obteve bons resultados no 59.º Challenge International de Genève, na Suíça.

A nadadora Rafaela Mendes, do Clube de Natação de Torres Novas, esteve em bom plano no 59º Challenge International de Genève ao serviço da selecção nacional de juniores, competição que reuniu alguns dos melhores nadadores do panorama internacional.
Convocada pela Federação Portuguesa de Natação, Rafaela Mendes destacou-se particularmente nas provas de 50 e 100 metros costas, onde alcançou as finais A, terminando respectivamente na 5.ª e 6.ª posições. Estes resultados colocam-na como a terceira melhor nadadora portuguesa de sempre nessas distâncias.
A prova realizada na Suíça, de elevado nível competitivo, contou com a participação de 458 nadadores, incluindo atletas olímpicos e medalhados em grandes competições internacionais, oriundos de vários países e continentes. O facto de a classificação ser absoluta, englobando todos os escalões etários, tornou o desafio ainda mais exigente, sobretudo para os nadadores mais jovens.Em todas as provas que disputou, a nadadora conseguiu estabelecer novos recordes pessoais, confirmando a evolução consistente do seu percurso competitivo.
A participação no Challenge de Genève permitiu ainda à atleta assegurar tempos de acesso aos Campeonatos Europeus de Juniores. De realçar, igualmente, que Rafaela Mendes passou a deter a prova mais pontuada de sempre do Clube de Natação de Torres Novas, reforçando o impacto da sua prestação a nível internacional.
