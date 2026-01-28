uma parceria com o Jornal Expresso
Desporto | 28-01-2026 18:00

Adjudicado pavilhão de Alcanede e novo concurso para o de Amiais de Baixo

pavilhao desporto
foto ilustrativa
A Câmara de Santarém vai lançar novo concurso público para a construção do pavilhão multiusos de Amiais de Baixo e adjudicou a construção de pavilhão em Alcanede por 4,4 milhões de euros.

A Câmara de Santarém vai lançar novo concurso público para a construção do pavilhão multiusos de Amiais de Baixo, já que o anterior procedimento não teve propostas válidas. A autarquia reviu em alta o valor base, agora situado nos 2 milhões e 870 mil euros, mais IVA, um aumento de 10% face ao concurso anterior.
Na última reunião do executivo municipal foi também aprovada a proposta de adjudicação da construção do pavilhão multiusos de Alcanede, pelo valor de 4,4 milhões de euros, já com IVA incluído, e um prazo de execução previsto de 15 meses. As intervenções vão ser financiadas com recurso a empréstimos bancários já aprovados, pois não contam com financiamento europeu.

Em Março de 2024, a Câmara de Santarém decidiu recorrer ao crédito bancário para financiar essas e outras empreitadas. A informação divulgada na altura, referente a infraestruturas descritas como “de carácter estratégico e prioritário”, revelava que o município pretendia investir 7,47 milhões de euros por três obras: um pavilhão multiusos de Amiais (2.700.000 euros), um pavilhão multiusos de Alcanede (3.180.000 euros) e um pavilhão desportivo na antiga Escola Prática de Cavalaria (1.590.000 euros). Valores que, entretanto, sofreram alguns ajustes.

