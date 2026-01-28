uma parceria com o Jornal Expresso
Atletas do Povoense em bom plano nos campeonatos de marcha

FOTO UAP
Ana Macedo e Pedro Carmona obtiveram pódios em Porto de Mós e Leiria.

Ana Macedo, atleta da secção de atletismo do União Atlético Povoense, ficou em terceiro lugar nos 10 quilómetros de marcha no escalão F50, nos campeonatos nacionais de marcha em estrada de séniores e veteranos. A prova disputou-se a 25 de Janeiro em Porto de Mós. Já em Leiria, no mesmo fim-de-semana, o atleta Pedro Carmona competiu nos campeonatos distritais de marcha, obtendo o primeiro lugar.

