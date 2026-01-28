Equipa jovem do Pedrógão Triatlo vence Duatlo de Abrantes

A equipa jovem do Pedrógão Triatlo venceu colectivamente a primeira etapa do campeonato regional, no Duatlo de Abrantes. Para além da vitória por equipas, a participação do Pedrógão Triatlo ficou ainda marcada pela subida ao pódio em várias categorias e por numerosas classificações de relevo. Em evidência esteve também a participação dos quatro atletas do escalão de absolutos, que contribuíram de forma decisiva para o resultado global.

Segundo o clube, este desempenho confirma a qualidade do trabalho desenvolvido ao longo da preparação da época e reflete o forte compromisso dos jovens atletas, que corresponderam de forma positiva aos desafios competitivos.