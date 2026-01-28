uma parceria com o Jornal Expresso
28/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 28-01-2026 21:00

Equipa jovem do Pedrógão Triatlo vence Duatlo de Abrantes

Equipa jovem do Pedrógão Triatlo vence Duatlo de Abrantes
FOTO DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A equipa jovem do Pedrógão Triatlo venceu colectivamente a primeira etapa do campeonato regional, no Duatlo de Abrantes.

A equipa jovem do Pedrógão Triatlo venceu colectivamente a primeira etapa do campeonato regional, no Duatlo de Abrantes. Para além da vitória por equipas, a participação do Pedrógão Triatlo ficou ainda marcada pela subida ao pódio em várias categorias e por numerosas classificações de relevo. Em evidência esteve também a participação dos quatro atletas do escalão de absolutos, que contribuíram de forma decisiva para o resultado global.
Segundo o clube, este desempenho confirma a qualidade do trabalho desenvolvido ao longo da preparação da época e reflete o forte compromisso dos jovens atletas, que corresponderam de forma positiva aos desafios competitivos.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar