Santarém Basket campeão distrital de sub-14 masculinos

O Santarém Basket sagrou-se campeão distrital de sub-14 masculinos ao vencer o Basket Clube de Tomar por 79- 52 em final disputada na Nave Desportiva de Santarém. Com esse triunfo a equipa apurou-se para a fase nacional da competição.

As equipas feminina e masculina de sub-16 do Santarém Basket sagraram-se vice-campeãs distritais e vão agora competir nas respectivas taças nacionais.



