Desporto | 28-01-2026 19:00
Santarém Basket campeão distrital de sub-14 masculinos
FOTO – SBC
O Santarém Basket sagrou-se campeão distrital de sub-14 masculinos ao vencer o Basket Clube de Tomar por 79- 52 em final disputada na Nave Desportiva de Santarém.
O Santarém Basket sagrou-se campeão distrital de sub-14 masculinos ao vencer o Basket Clube de Tomar por 79- 52 em final disputada na Nave Desportiva de Santarém. Com esse triunfo a equipa apurou-se para a fase nacional da competição.
As equipas feminina e masculina de sub-16 do Santarém Basket sagraram-se vice-campeãs distritais e vão agora competir nas respectivas taças nacionais.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Vale Tejo
21-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar