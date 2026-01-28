Desporto | 28-01-2026 10:00
Torneio Cidade de Rio Maior em ginástica acrobática já tem data
O terceiro Torneio Cidade de Rio Maior em ginástica acrobática está agendado para os dias 16 e 17 de Maio, no pavilhão polidesportivo
O terceiro Torneio Cidade de Rio Maior em ginástica acrobática está agendado para os dias 16 e 17 de Maio, no pavilhão polidesportivo. O evento nasceu da parceria entre a Associação Académica Desportiva de Rio Maior e a Associação de Ginástica de Santarém, com o compromisso de promover a excelência desportiva, tratando-se de um evento que já é referência no calendário da modalidade.
