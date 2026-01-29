Inês Fonseca conquista dois títulos nacionais de pista em Anadia

A ciclista Inês Fonseca, natural de Glória do Ribatejo e atleta da equipa Triumtérmica – Águias do Ribatejo, sagrou-se campeã nacional em duas disciplinas nos Campeonatos Nacionais de Pista, realizados entre 24 e 26 de Janeiro, no Velódromo Nacional de Sangalhos, no concelho de Anadia. A atleta alcançou o primeiro lugar nas provas de Eliminação e de Perseguição Individual, destacando-se num programa competitivo que reuniu algumas das melhores ciclistas nacionais da especialidade. No caso da Perseguição Individual, tratou-se da primeira participação de Inês Fonseca nesta disciplina. Para além dos títulos conquistados, Inês Fonseca obteve ainda o estatuto de Vice-Campeã Nacional nas provas de Corrida por Pontos, Scratch e Quilómetro, completando um fim de semana de elevada intensidade competitiva, marcado pela realização de cinco provas ao mais alto nível.

Com ligação ao movimento associativo desportivo da região, Inês Fonseca representa a equipa Triumtérmica – Águias do Ribatejo, estrutura que tem vindo a afirmar-se no panorama do ciclismo nacional, apostando na formação e no desenvolvimento de atletas. A ciclista ribatejana tem marcado presença regular em competições nacionais, tanto em estrada como em pista, consolidando um percurso de crescimento sustentado. No final da competição, a atleta agradeceu o apoio da equipa técnica, dos colegas de equipa e da família, sublinhando a importância desse acompanhamento ao longo da época desportiva.