Desporto | 30-01-2026 12:40

Morreu Rogério Vasconcelos, antiga glória da União de Santarém

FOTO DR
Rogério Vasconcelos representou a equipa de futebol da União de Santarém em mais de 300 jogos, tendo integrado os plantéis que se sagraram campeões nacionais da antiga 3ª Divisão Nacional, nas épocas 1974/75 e 1984/85.

A União Desportiva de Santarém comunicou esta sexta-feira, 30 de Janeiro, o falecimento de Rogério Vasconcelos, uma das grandes lendas da história do clube, onde foi futebolista, capitão de equipa e treinador. Representou o clube em mais de 300 jogos, tendo integrado os plantéis que se sagraram campeões nacionais da antiga 3ª Divisão Nacional, nas épocas 1974/75 e 1984/85.

“O Rogério foi muito mais do que jogador e treinador. Foi União de Santarém em estado puro. Serviu o Clube com amor ao longo de várias gerações, deixando a sua marca no futebol de formação, nos seniores e nos veteranos, sempre com uma dedicação, paixão e sentido de pertença exemplares. Em meu nome pessoal, Pedro Patrício, em nome da Direcção, da SAD, de todos os atletas, treinadores, colaboradores, sócios e adeptos, endereçamos à família, amigos e a todos os que com ele privaram as mais sentidas condolências”, escreveu o presidente do clube, Pedro Patrício. “A UD Santarém perde hoje um dos seus, mas a sua memória e legado permanecerão para sempre vivos na nossa história”, acrescentou.

