Desporto | 31-01-2026 15:00

Atletas do Cartaxo distinguidos no Troféu BTT Ribatejo Norte

btt
foto ilustrativa
Quatro atletas da Roda Livre Cartaxo Team subiram ao pódio na gala de entrega de troféus do Troféu BTT Ribatejo Norte, realizada no Instituto Politécnico de Tomar, após uma época marcada por bons resultados nas categorias de masters.

A equipa Roda Livre Cartaxo Team esteve em destaque na Gala de Apresentação e Entrega de Troféus do Troféu BTT Ribatejo Norte, que decorreu no auditório do Instituto Politécnico de Tomar. O evento reuniu atletas, equipas e parceiros da competição, servindo também de momento de arranque oficial da época desportiva de 2026. Os atletas cartaxenses conquistaram o primeiro lugar colectivo na categoria de sprint, fruto dos resultados alcançados ao longo da época de 2025.
Individualmente, foram distinguidos Paulo Simões, campeão Master 35, João Chagas, campeão Master 45, Márcio Timóteo, segundo classificado em Master 45, e Guilherme Lopes, terceiro classificado em Master 50. A cerimónia teve como principal objectivo reconhecer o desempenho dos atletas ao longo da última temporada e apresentar o calendário de provas para o novo ano competitivo, que contará com várias iniciativas ao longo de 2026.
