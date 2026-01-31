Azinhaga vive tarde de festa com a Liga de Futebol Feminino

O pavilhão da Azinhaga encheu durante a tarde de sábado, 24 de Janeiro, para receber mais uma jornada da Liga CAF O MIRANTE de Futebol Feminino, num dia marcado pela forte adesão do público e por jogos competitivos que confirmaram o bom momento da modalidade. No plano desportivo, a jornada ficou marcada por vários encontros equilibrados e por alguns resultados expressivos.

A Juventude Lapas Feminino venceu o GD Lagartos por 3-2, num dos jogos mais disputados da tarde. O CRC Forte da Casa perdeu pela margem mínima frente aos Lobos do Carvalhal (2-3), enquanto o Azinhaga AC protagonizou a goleada da jornada ao bater o GD Alcaravela por 7-0, perante o entusiasmo do público local. No outro encontro realizado, o Alhandra SC levou a melhor sobre o CA Riachense, vencendo por 3-1, num jogo pautado pela intensidade e pela boa organização colectiva.

Para além dos resultados, a jornada ficou marcada pelo ambiente vivido nas bancadas, com várias dezenas de adeptos a apoiar as equipas e a demonstrar o crescente interesse pelo futebol feminino. A organização sublinhou o sucesso do evento, destacando a importância destas competições na promoção do desporto feminino e na dinamização da vida associativa local.