União de Santarém faz história e vai disputar subida à 2ª Liga

A União de Santarém fez aquilo a que estava obrigada para aspirar a outros voos e ao vencer na tarde de sábado, 24 de Janeiro, o Belenenses por 2-1, no Campo Chã das Padeiras, carimbou o passaporte para a fase de apuramento do campeão da Liga 3 em futebol, que define também as duas equipas que sobem directamente à 2ª Liga e a que vai disputar o play-off com o antepenúltimo da 2ª Liga.

Bruno Ventura e Eberth marcaram os golos dos ribatejanos, que deram a volta ao marcador ainda na primeira parte, após terem começado a perder. O desafio teve entrada gratuita para sócios e adeptos, que no final fizeram a festa, após a vitória sobre o primeiro classificado da Série B. O desafio contou ainda com mais um momento de envolvimento com a comunidade, ao contar com uma acção de sensibilização para a adopção de animais do Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém (CROAS).

Estão também apurados para a fase de subida e apuramento do campeão, Belenenses, Mafra e Académica de Coimbra, da Série B. Da Série A estão apurados o Vitória de Guimarães B, Amarante, Trofense e Varzim. Os oito clubes vão disputar um campeonato a duas voltas. Os dois primeiros classificados sobem à 2ª liga de futebol profissional. O terceiro classificado disputa um play-off com o antepenúltimo classificado da 2ª Liga. Com a qualificação para a fase de subida, a União de Santarém assegura desde já a manutenção na Liga 3, objectivo mínimo definido pelo presidente do clube, Pedro Patrício, no lançamento da época. A equipa teve algumas oscilações ao longo da prova, mas uma segunda volta com oito jogos consecutivos sem derrotas levou ao apuramento. A consistência defensiva foi uma imagem de marca dos ribatejanos, que terminaram a primeira fase da Liga 3 como a defesa menos batida da série, com 14 golos sofridos.