31/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 31-01-2026 21:00

Vicente Silva sagra-se campeão nacional de cadetes em judo

Equipa de cadetes da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais conquistou a medalha de bronze. Foto Sociedade Filarmónica Gualdim Pais
Judoca da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, de Tomar, venceu todos os combates. Equipa de cadetes conquistou o bronze.

O atleta da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, Vicente Silva, sagrou-se campeão nacional de cadetes no campeonato de sub-18 em judo, que decorreu em Aveiro. A representar a Gualdim Pais estiveram também Leonor Poiares e Bernardo Alfaiate. No segundo dia da competição, disputou-se a prova por equipas, com a Gualdim Pais a alcançar o terceiro lugar.

Vicente Silva venceu todos os combates e sagrou-se campeão nacional da categoria -81kg. Esta foi a quarta medalha nacional e a terceira de ouro para o jovem. Leonor Poiares conduziu o primeiro combate, mas não conseguiu superar a adversária, terminando a prova sem classificação na categoria -57kg. Já Bernardo Alfaiate entrou a vencer na primeira luta, mas nas segunda e terceira lutas saiu derrotado, terminando na 9° posição da categoria -55kg.

Na disputa pelos títulos nacionais de equipas, a Gualdim Pais, que defendia o título da época passada, foi à luta com os jovens Vicente Silva, Gustavo Francisco, Bernardo Alfaiate, António Soares e Adán Valencia.

