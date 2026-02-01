Entre piruetas e sorrisos, a ginástica volta a ganhar vida na Chamusca

A ginástica está de regresso à Chamusca com a criação da modalidade “Ginástica para Todos”, a mais recente aposta da União Desportiva da Chamusca na diversificação da sua oferta desportiva, dirigida sobretudo aos mais novos. A actividade arrancou em Novembro do ano passado e é orientada pela professora Madalena Prestes, decorrendo às segundas-feiras, às 18h30, e às quartas-feiras, às 18h45, no ginásio do Pavilhão Gimnodesportivo da Chamusca. A modalidade destina-se a crianças dos 3 aos 10 anos e assume-se como uma oferta de formação de base, não federada.

O regresso da ginástica ao concelho surgiu por iniciativa de um grupo de pais que lançou o desafio à União Desportiva da Chamusca para criar uma resposta desportiva acessível e focada no desenvolvimento motor e social das crianças. A proposta encontrou eco na direcção do clube, que avançou com a implementação da modalidade. Com a “Ginástica para Todos”, a União Desportiva da Chamusca reforça o seu compromisso com a promoção da actividade física, do espírito de grupo e de hábitos de vida saudáveis desde a infância. A nova modalidade junta-se a um leque diversificado que inclui futebol de formação, futebol sénior, “Caminhadas em União”, “Corridas em União”, Patinagem Artística, “Bikeforall” (BTT e Ciclismo) e veteranas de futsal feminino.