Ginásio Clube de Tomar: três décadas de ginástica e inspiração

O Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, foi palco da gala do Ginásio Clube de Tomar (GCT), uma iniciativa que pretendeu celebrar os principais destaques da época 2024/25 e homenagear ginastas das classes de competição, bem como personalidades que contribuíram para o crescimento e sucesso do clube. O MIRANTE esteve presente na cerimónia e conversou com o presidente do Ginásio Clube de Tomar e com duas jovens atletas do clube que está a assinalar 30 anos de existência.

Valter Duarte, presidente do Ginásio Clube de Tomar há cerca de três anos, faz um balanço muito positivo do percurso recente da colectividade, que conta actualmente com cerca de 220 atletas, com idades entre os 3 e os 18 anos, e uma dúzia de professores, muitos deles antigos atletas do clube. O dirigente destaca que, a nível do distrito de Santarém, o GCT é o clube com mais filiados nas disciplinas de ginástica acrobática e trampolins.

Apesar de reconhecer as limitações existentes ao nível das infraestruturas e dos orçamentos, Valter Duarte sublinha que o clube tem vindo a afirmar-se competitivamente, com ginastas a alcançam pódios em provas nacionais e internacionais. “Temos conseguido ocupar lugares que, durante muitos anos, pareciam estar reservados a clubes com outras condições”, afirma, acrescentando que na presente época o GCT esteve muito perto de garantir a presença de atletas no campeonato do mundo.

O dirigente destaca ainda a intensa actividade competitiva do clube, que participa entre 35 e 40 provas por época, e a forte aposta na organização de eventos. Entre eles estão a gala de balanço da época anterior, o sarau de aniversário em Junho e o torneio Toneca, realizado em Fevereiro, um evento com grande impacto na cidade que, ao longo de três dias, traz a Tomar mais de mil ginastas. Para a próxima época, o Ginásio Clube de Tomar vai organizar os campeonatos nacionais de duplo mini-trampolim e o campeonato de acrobática da divisão base e minis, o que perspectiva uma época particularmente exigente.

Engenheiro civil de profissão, o actual presidente entrou para o clube através da filha, acabando mais tarde por se envolver na direcção e assumir a presidência. Valter Duarte salienta o apoio da Câmara de Tomar e o investimento contínuo na aquisição de novos equipamentos, de forma a responder ao crescimento do número de atletas. Quanto ao futuro, defende um crescimento sustentado. “É preciso dar passos seguros, não crescer demasiado depressa para que a queda não seja grande”, refere.

Jovens atletas representam o presente e o futuro do clube

Entre as ginastas presentes na gala esteve Madalena Duarte, de 14 anos, filha de Valter Duarte, que pratica ginástica acrobática desde os seis anos. A jovem explica que foi o gosto em ver as ginastas mais velhas nos saraus que despertou o seu interesse pela modalidade. Aluna do 9.º ano em Tomar, pretende seguir Ciências e Tecnologias no ensino secundário e tem como objectivo ser pediatra. “Quero continuar na ginástica como hobby e manter uma vida activa e saudável”, afirma, acrescentando que treina cinco vezes por semana.

Também Inês Pomba, de 15 anos, começou o seu percurso no Ginásio Clube de Tomar desde muito cedo, tendo iniciado a prática da ginástica aos dois anos. Especializada em trampolins desde os oito anos, participa regularmente em competições e já conquistou medalhas em provas nacionais e internacionais. A jovem reconhece a exigência física da modalidade, confessando que já enfrentou lesões, mas garante que a ginástica continua a ser uma paixão. “É muito exigente, mas faz parte de quem eu sou”, diz, admitindo que ainda não tem uma decisão tomada sobre o futuro profissional.