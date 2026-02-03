Santarém Basket com todas as equipas da formação nas competições nacionais

As equipas femininas e masculinas do Santarém Basket dos escalões Sub 14, Sub 16 e Sub 18 conseguiram todas o apuramento para as competições nacionais de basquetebol de formação, seja campeonato ou taça nacional. No passado fim de semana, foi a vez da equipa Sub 14 feminina se ter sagrado vice-campeã distrital frente ao Rio Maior Basket, garantindo desde logo uma prova nacional e direito a disputar um lugar no campeonato nacional na fase de qualificação.

Resultados dos jogos oficiais realizados nos dias 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro: Final Distrital Sub 14 Femininas: Santarém BC 49 x 47 UDR Zona Alta, e Rio Maior Basket 98 x 32 Santarém BC, no Polidesportivo de Rio Maior.

Campeonato Distrital Sub 16 Masculinos BBs - Santarém BC 84 x 38 Rio Maior B, em Santarém. Taça Distrital Sub 14 Masculinos - AVQ Almeirim 48 x 27 Santarém BC-B, em Almeirim.

Campeonato Nacional Sub 18 Femininos - SIMECQ x Santarém BC, 1 fevereiro - Jogo interrompido devido ao piso molhado, e deslocado para o pavilhão do C.N.N.-Lisboa, mas novamente interrompido pelos mesmos motivos e definitivamente adiado para data a acordar.

Taça Nacional Sub18 Masculinos - Beja Basket Clube 74 x 80 Santarém BC, no Pavilhão Municipal de Beja. Qualificação Camp Nac Sub 14 Masculinos: GDR André Resende 47 x 60 Santarém BC em Évora e Santarém BC 49 x 46 GDR André Resende, em Santarém.

FOTOS Santarém Basket