Chuva de medalhas confirma excelência do Kempo da Casa do Benfica da Golegã

Competitividade, espírito de equipa e uma forte presença nos pódios marcaram a participação dos jovens atletas do clube na 5.ª Taça de Iniciação “Ricardo Silva”, uma prova que reuniu cerca de 300 praticantes.

Os jovens atletas da modalidade de Kempo da Casa do Benfica da Golegã estiveram em grande plano na 5.ª Taça de Iniciação “Ricardo Silva”, competição que reuniu cerca de 300 praticantes de escolas de Kempo de todo o país e que voltou a afirmar-se como um importante palco de formação e afirmação competitiva. A participação ficou marcada por um desempenho colectivo de elevado nível, traduzido em múltiplos lugares de pódio e classificações de destaque nas várias disciplinas.

Em Semi Kempo, Caetana Galinha destacou-se ao conquistar o 1.º lugar, enquanto Rafaela Brito e Carminho Galinha garantiram o 2.º lugar. O 3.º lugar foi alcançado por Maria Castro, Gonçalo Serra e Afonso Leonardo, num escalão particularmente competitivo. Frederico Jorge terminou na 4.ª posição, com Serena Sousa e João Raposo a alcançarem o 6.º lugar, seguidos de Francisco Fernandes e Pedro Sá, que fecharam a participação nesta disciplina no 7.º lugar.

Também em Light Kempo os resultados foram expressivos, com novas vitórias de Caetana Galinha e João Centeio, que subiram ao lugar mais alto do pódio. O 2.º lugar foi repartido por Fernando Oliveira, Afonso Leonardo e Carminho Galinha, enquanto Maria Castro garantiu o 3.º lugar. Serena Sousa, Gonçalo Serra, Frederico Jorge e Francisco Fernandes terminaram na 6.ª posição, com Pedro Sá a alcançar o 7.º lugar.

No Full Kempo Iniciação, Sofia Serra e João Centeio conquistaram o 1.º lugar, confirmando a sua consistência competitiva, enquanto Camila Silva assegurou o 2.º lugar e Gonçalo Serra voltou a subir ao pódio com o 3.º lugar. Este último atleta esteve ainda em evidência no Submission Kempo, disciplina em que alcançou novamente o 3.º lugar.

O conjunto de resultados alcançados reflecte não só o talento individual dos atletas, mas também o trabalho contínuo desenvolvido ao nível da formação, reforçando o orgulho da equipa técnica, das famílias e de todos os que acompanham este percurso desportivo. Uma prestação que confirma o presente e deixa boas perspectivas para o futuro.