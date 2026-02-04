Clube de Natação de Torres Novas em destaque no Inter-Regional de Infantis
O clube foi o mais titulado da competição, com 13 títulos e vários pódios dos seus nadadores, num campeonato marcado pela mudança de local devido à tempestade Kristin.
O Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) esteve em destaque no Campeonato Inter-Regional de Infantis em natação, realizado nas piscinas do Entroncamento, depois de a prova ter sido realojada devido aos danos causados pela tempestade Kristin no Complexo Desportivo Municipal de Tomar.
A competição reuniu 175 nadadores em representação de 25 clubes das associações de natação do Alentejo, Interior Centro e Santarém, com o CNTN a assumir a liderança, tanto no número de provas vencidas como no total de pódios alcançados. Os nadadores Laura Conde, Salvador Vieira, Rodrigo Alegria e a Rita Valentim, obtiveram 13 títulos de campeões distritais, entre outras subidas ao pódio, dos quais foram acompanhados por outros atletas do clube, como Juliana Monteira, Bruno Lopes, Eva Alfaiata, Rita Godinho e André Silva. Também Dinis Santos e a Carolina Ferreira completaram a equipa que participou na competição e que também estiveram em bom plano, adianta o clube em comunicado.