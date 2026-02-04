uma parceria com o Jornal Expresso
04/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 04-02-2026 12:00

Clube de Natação de Torres Novas em destaque no Inter-Regional de Infantis

ensino natacao nadar alunos
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O clube foi o mais titulado da competição, com 13 títulos e vários pódios dos seus nadadores, num campeonato marcado pela mudança de local devido à tempestade Kristin.

O Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) esteve em destaque no Campeonato Inter-Regional de Infantis em natação, realizado nas piscinas do Entroncamento, depois de a prova ter sido realojada devido aos danos causados pela tempestade Kristin no Complexo Desportivo Municipal de Tomar.
A competição reuniu 175 nadadores em representação de 25 clubes das associações de natação do Alentejo, Interior Centro e Santarém, com o CNTN a assumir a liderança, tanto no número de provas vencidas como no total de pódios alcançados. Os nadadores Laura Conde, Salvador Vieira, Rodrigo Alegria e a Rita Valentim, obtiveram 13 títulos de campeões distritais, entre outras subidas ao pódio, dos quais foram acompanhados por outros atletas do clube, como Juliana Monteira, Bruno Lopes, Eva Alfaiata, Rita Godinho e André Silva. Também Dinis Santos e a Carolina Ferreira completaram a equipa que participou na competição e que também estiveram em bom plano, adianta o clube em comunicado.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar