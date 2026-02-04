Grupo Desportivo de Pontével com nova equipa de BTT e Ciclismo

O Grupo Desportivo de Pontével acaba de anunciar a criação de uma nova equipa de BTT e Ciclismo, reforçando a sua aposta na diversificação da oferta desportiva e na promoção de estilos de vida saudáveis. A iniciativa nasce com o objectivo de juntar praticantes das modalidades de duas rodas, independentemente da idade, nível competitivo ou experiência, num projecto assente no convívio, na partilha e no gosto pelo desporto. Não existem distinções entre categorias nem limite máximo de inscrições, estando a equipa aberta tanto a atletas iniciantes como a ciclistas mais experientes.

A nova secção conta como membros fundadores André Paulos, Diogo Pisca, João Pisca e Sandro Amorim, que assumem também o papel de atletas e a “cara visível” desta nova aposta do clube. O grupo pretende afirmar-se como um espaço informal, mas organizado, onde o principal objectivo é pedalar em conjunto, promover a prática regular de exercício físico e fortalecer os laços entre os participantes.

Com esta iniciativa, o Grupo Desportivo de Pontével reforça o seu papel dinamizador da vida associativa local e amplia a sua presença no panorama desportivo do concelho, agora também sobre duas rodas.