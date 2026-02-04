Nuno Fradique conquista bronze no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu

O atleta do Vitória de Santarém Nuno Fradique conquistou o terceiro lugar e a medalha de bronze na categoria Leve Master, no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, que decorreu no Multiusos de Odivelas organizada pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu.

“Um indicador categórico da qualidade do trabalho que se desenrola semanalmente na sede social do clube, sob o comando do técnico João Carlos Martins”, publicou o clube nas suas redes sociais.