Desporto | 04-02-2026 07:00
Nuno Fradique conquista bronze no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu
FOTO – Facebook VCS
O atleta do Vitória de Santarém conseguiu o terceiro lugar na categoria Leve Master, no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu.
O atleta do Vitória de Santarém Nuno Fradique conquistou o terceiro lugar e a medalha de bronze na categoria Leve Master, no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, que decorreu no Multiusos de Odivelas organizada pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu.
“Um indicador categórico da qualidade do trabalho que se desenrola semanalmente na sede social do clube, sob o comando do técnico João Carlos Martins”, publicou o clube nas suas redes sociais.
