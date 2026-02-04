Ribatejano José Melro deixa o Benfica e assina pelo Marítimo

O Marítimo, líder da II Liga portuguesa de futebol, anunciou a contratação do avançado José Melro, natural de Santarém e proveniente do Benfica, com contrato válido até Junho de 2027. Com passagens pelas camadas jovens do Footkart de Almeirim e da Académica de Santarém, o futebolista, de 21 anos, concluiu a formação no União de Santarém, pelo qual fez a estreia, como sénior, em 2021/22, antes de rumar ao Benfica, em Maio de 2022.

José Melro nunca chegou a alinhar pela formação principal das 'águias', sendo que na primeira metade desta temporada participou em apenas nove jogos pela equipa B, que também compete no segundo escalão, contabilizando um golo.