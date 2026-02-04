uma parceria com o Jornal Expresso
04/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 04-02-2026 07:00

Voleibol e futsal animam Encontros Desportivos Concelhios Xira 2026

Foto: CM VFX
Voleibol e futsal vão marcar o dia 14 de Fevereiro no concelho de Vila Franca de Xira, com encontros integrados no programa Xira 2026.

O voleibol e o futsal vão estar em destaque no próximo dia 14 de Fevereiro, no âmbito do Programa Encontros Desportivos Concelhios - Xira 2026, com a realização de dois momentos competitivos dedicados aos jovens atletas do concelho.
A manhã arranca com o 3.º encontro de jogos de voleibol de pavilhão, agendado para as 9h30, no Pavilhão Municipal do Olival de Fora, em Vialonga. A iniciativa reunirá atletas de vários clubes e escolas, que entram em campo com o objectivo de disputar partidas competitivas, mas também de promover o convívio e o espírito desportivo.
Ainda durante a manhã, a partir das 9h00, decorre a 8.ª jornada de futsal na categoria de benjamins, com jogos distribuídos pelos pavilhões municipais de Alverca do Ribatejo, Forte da Casa, Castanheira do Ribatejo e Arcena.

