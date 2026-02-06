uma parceria com o Jornal Expresso
06/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 06-02-2026 13:12

Associação de Futebol de Santarém adia jogos do fim de semana

futebol
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A direcção da Associação de Futebol de Santarém (AFS) decidiu proceder ao adiamento de todos os jogos das provas distritais agendados até domingo, 8 de Fevereiro.

A direcção da Associação de Futebol de Santarém (AFS) decidiu proceder ao adiamento de todos os jogos das provas distritais agendados até domingo, 8 de Fevereiro. A decisão deve-se às condições meteorológicas que se vêm verificando nos últimos dias e as consequências devastadoras para as populações, aos mais diversos níveis, considerando também o Estado de Calamidade decretado para alguns concelhos e os diversos avisos da protecção civil.
A AFS refere que oportunamente será divulgada nova calendarização contemplando esta decisão.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar