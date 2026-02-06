Desporto | 06-02-2026 13:12
Associação de Futebol de Santarém adia jogos do fim de semana
foto ilustrativa
A direcção da Associação de Futebol de Santarém (AFS) decidiu proceder ao adiamento de todos os jogos das provas distritais agendados até domingo, 8 de Fevereiro.
A decisão deve-se às condições meteorológicas que se vêm verificando nos últimos dias e as consequências devastadoras para as populações, aos mais diversos níveis, considerando também o Estado de Calamidade decretado para alguns concelhos e os diversos avisos da protecção civil.
A AFS refere que oportunamente será divulgada nova calendarização contemplando esta decisão.
