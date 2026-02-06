Problemas com humidade afasta finais do pavilhão da Chamusca pelo segundo ano consecutivo

É um problema antigo, que continua a penalizar o desporto no concelho. O pavilhão municipal da Chamusca apresenta graves deficiências provocadas pela humidade, uma situação que o actual presidente da câmara considera lamentável.

“O nosso pavilhão tem que ter condições para acolher provas durante o Inverno”, afirma Nuno Mira, presidente da Câmara Municipal da Chamusca, sublinhando que se trata de uma situação que se arrasta há muitos anos. As infiltrações e a humidade persistentes comprometem a segurança e a qualidade do piso, tornando inviável a utilização do recinto em competições de maior exigência.

O problema ganha maior dimensão tendo em conta a importância do pavilhão para a comunidade. No espaço praticam-se várias modalidades desportivas, funciona o desporto escolar, realizam-se aulas de Educação Física de alunos do concelho e o equipamento é ainda utilizado diariamente pelo público em geral. Apesar desta intensa utilização, as deficiências estruturais continuam por resolver, limitando a actividade regular e afastando eventos desportivos relevantes.

A repetição da exclusão das finais distritais volta a expor a fragilidade de um equipamento que deveria ser uma referência no concelho, mas que continua a falhar sempre que chegam os meses mais rigorosos do ano.