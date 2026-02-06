uma parceria com o Jornal Expresso
06/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 06-02-2026 07:00

Problemas com humidade afasta finais do pavilhão da Chamusca pelo segundo ano consecutivo

Problemas com humidade afasta finais do pavilhão da Chamusca pelo segundo ano consecutivo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

É um problema antigo, que continua a penalizar o desporto no concelho. O pavilhão municipal da Chamusca apresenta graves deficiências provocadas pela humidade, uma situação que o actual presidente da câmara considera lamentável.

“O nosso pavilhão tem que ter condições para acolher provas durante o Inverno”, afirma Nuno Mira, presidente da Câmara Municipal da Chamusca, sublinhando que se trata de uma situação que se arrasta há muitos anos. As infiltrações e a humidade persistentes comprometem a segurança e a qualidade do piso, tornando inviável a utilização do recinto em competições de maior exigência.
O problema ganha maior dimensão tendo em conta a importância do pavilhão para a comunidade. No espaço praticam-se várias modalidades desportivas, funciona o desporto escolar, realizam-se aulas de Educação Física de alunos do concelho e o equipamento é ainda utilizado diariamente pelo público em geral. Apesar desta intensa utilização, as deficiências estruturais continuam por resolver, limitando a actividade regular e afastando eventos desportivos relevantes.
A repetição da exclusão das finais distritais volta a expor a fragilidade de um equipamento que deveria ser uma referência no concelho, mas que continua a falhar sempre que chegam os meses mais rigorosos do ano.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar