Estafeta “Manuel da Piedade Costa" que liga Alcanena e Rio Maior adiada por razões de segurança

Os municípios de Rio Maior e Alcanena anunciaram o adiamento da prova, explicando que a decisão resulta da conjugação do estado de calamidade decretado pelo Governo com a instabilidade climatérica registada nos últimos dias e que está prevista continuar até ao final deste fim de semana. As autarquias alertam que estas condições têm provocado ocorrências no território que levantam dúvidas quanto à segurança do traçado, estando entre os problemas identificados a quedas de barreiras, árvores e outros detritos ao longo do percurso, que colocam em risco atletas, equipas de apoio e público. Perante este cenário, os municípios consideram que não é possível assegurar as condições mínimas necessárias para a realização do evento em segurança, sublinhando que “a segurança de todos os envolvidos é a prioridade absoluta”, lamentando eventuais transtornos causados pelo adiamento.