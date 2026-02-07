uma parceria com o Jornal Expresso
07/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 07-02-2026 07:00

Estafeta “Manuel da Piedade Costa" que liga Alcanena e Rio Maior adiada por razões de segurança

atletismo corta mato
foto ilustrativa
Municípios apontam estado de calamidade e instabilidade do terreno como motivos para travar prova marcada para 8 de Fevereiro

A 39ª Estafeta “Manuel da Piedade Costa”, que ligaria Alcanena a Rio Maior no próximo dia 8 de Fevereiro, foi adiada pelos dois municípios organizadores, devido às condições meteorológicas adversas, que comprometem a segurança do percurso.
Os municípios de Rio Maior e Alcanena anunciaram o adiamento da prova, explicando que a decisão resulta da conjugação do estado de calamidade decretado pelo Governo com a instabilidade climatérica registada nos últimos dias e que está prevista continuar até ao final deste fim de semana. As autarquias alertam que estas condições têm provocado ocorrências no território que levantam dúvidas quanto à segurança do traçado, estando entre os problemas identificados a quedas de barreiras, árvores e outros detritos ao longo do percurso, que colocam em risco atletas, equipas de apoio e público. Perante este cenário, os municípios consideram que não é possível assegurar as condições mínimas necessárias para a realização do evento em segurança, sublinhando que “a segurança de todos os envolvidos é a prioridade absoluta”, lamentando eventuais transtornos causados pelo adiamento.
