Alhandra SC apresenta equipa de triatlo e livro do centenário do clube

O Alhandra Sporting Club (ASC) apresentou publicamente a equipa de triatlo para a nova época desportiva. São cerca de 120 os atletas que praticam a modalidade, um número superior ao da época passada, que contava com 111 praticantes.

Na apresentação, que decorreu a 23 de Janeiro nos Bombeiros Voluntários de Alhandra, o presidente da direcção do ASC, Jorge Leitão, anunciou que, no dia 5 de Setembro, a Taça do Mundo de Paratriatlo se realizará em Alhandra, estando prevista, no dia seguinte, a realização de uma prova a contar para a Taça de Portugal de Triatlo. Para o dia 18 de Abril está marcada uma prova regional de aquatlo, nas piscinas de Vila Franca de Xira.

Na mesma ocasião foi apresentado o livro “100 Anos de Emoções”, da autoria de Joel Balsinha, que reúne algumas das histórias mais emblemáticas dos cem anos do clube, numa sessão que contou com a intervenção de dirigentes e ex-dirigentes desportivos, de Vítor Félix, em representação do município, entre outras personalidades ligadas ao clube e à vila. “Alhandra ficará eternamente grata ao Joel, porque cem anos é uma data muito importante num clube como o nosso”, sublinhou Jorge Leitão.

Já o ex-presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, Mário Cantiga, contou que acompanhou o autor ao longo do tempo durante a escrita do livro e considerou que Joel Balsinha “teve um atrevimento gigante” ao avançar para o projecto.

O autor explicou que a obra é uma viagem pelo tempo e pelas memórias do ASC, passando por diversas modalidades, e que reúne algumas das mais emocionantes histórias e feitos desportivos. O livro contou com o apoio da associação cultural de Vila Franca de Xira “Palavra Cantada”, responsável pela sua edição, e com o apoio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. O ASC foi fundado em 1 de Dezembro de 1921.