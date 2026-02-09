Infantis da Búzios brilham no Inter-Regional com 24 lugares de pódio

Os nadadores infantis da Búzios - Associação de Nadadores Salvadores de Coruche conquistaram um total de 24 subidas ao pódio no Campeonato Inter‑Regional de Clubes, disputado nos dias 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro, no Entroncamento.

A prova reuniu clubes filiados na Associação de Natação do Distrito de Santarém, na Associação de Natação do Alentejo e na Associação de Natação do Interior Centro, num quadro competitivo e participativo.

Em representação da Búzios estiveram Matilde Bibi, Rita Alves, Alícia Deep, Matias Pacheco, Carlos Lourenço, Sandro Tomás e João Monteiro.

O balanço final traduziu-se em dez títulos de Campeão Distrital, a que se juntaram nove medalhas de prata e cinco de bronze.