Patrícia Sampaio distinguida como Comendadora da Ordem do Mérito

A judoca de Tomar Patrícia Sampaio foi condecorada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com as insígnias de Comendador da Ordem do Mérito. A distinção surge em reconhecimento pela medalha de bronze conquistada nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A cerimónia decorreu no Palácio de Belém, na Ajuda.



A condecoração integrou o conjunto de homenagens atribuídas no âmbito da Celebração Olímpica 2025. Esta iniciativa distinguiu vários atletas portugueses pelo seu desempenho de excelência nas competições internacionais.