Desporto | 09-02-2026 18:00
Patrícia Sampaio distinguida como Comendadora da Ordem do Mérito
Foto - Comité Olímpico de Portugal
Judoca de Tomar foi condecorada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
A judoca de Tomar Patrícia Sampaio foi condecorada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com as insígnias de Comendador da Ordem do Mérito. A distinção surge em reconhecimento pela medalha de bronze conquistada nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A cerimónia decorreu no Palácio de Belém, na Ajuda.
A condecoração integrou o conjunto de homenagens atribuídas no âmbito da Celebração Olímpica 2025. Esta iniciativa distinguiu vários atletas portugueses pelo seu desempenho de excelência nas competições internacionais.
