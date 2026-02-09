uma parceria com o Jornal Expresso
09/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 09-02-2026 18:00

Patrícia Sampaio distinguida como Comendadora da Ordem do Mérito

Foto - Comité Olímpico de Portugal
Judoca de Tomar foi condecorada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A judoca de Tomar Patrícia Sampaio foi condecorada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com as insígnias de Comendador da Ordem do Mérito. A distinção surge em reconhecimento pela medalha de bronze conquistada nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A cerimónia decorreu no Palácio de Belém, na Ajuda.

A condecoração integrou o conjunto de homenagens atribuídas no âmbito da Celebração Olímpica 2025. Esta iniciativa distinguiu vários atletas portugueses pelo seu desempenho de excelência nas competições internacionais.

