uma parceria com o Jornal Expresso
11/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 11-02-2026 18:00

Nadadores de Torres Novas em bom nível em prova internacional

Nadadores de Torres Novas em bom nível em prova internacional
FOTO - CNTN
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Atletas do CNTN alcançaram recordes pessoais, tempos de acesso aos nacionais, no XVI Meeting Internacional da Póvoa de Varzim.

O Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) marcou presença no XVI Meeting Internacional da Póvoa de Varzim, nos dias 7 e 8 de Fevereiro, com um balanço positivo que incluiu um pódio, presenças em finais, recordes pessoais e tempos de acesso aos campeonatos nacionais. A competição reuniu 570 nadadores de 52 clubes de Portugal, Espanha, França e Itália, proporcionando um elevado nível competitivo em piscina longa.
No total, os nadadores do CNTN alcançaram 15 recordes pessoais em 28 provas disputadas, além de várias marcas próximas dos seus melhores tempos e mínimos de acesso a competições nacionais. O principal destaque foi para Rafaela Mendes, que ficou em 3º lugar nos 200 metros estilos, e para Duarte Mendes, que garantiu presença na final da mesma prova, enquanto Clara Madureira disputou a final dos 50 metros bruços, reforçando o bom momento competitivo da equipa.
A equipa torrejana foi composta por Rafaela Mendes, Margarida Formigo, Madalena Monteiro, Afonso Pinho, Afonso Evaristo, Simão Oliveira, Duarte Mendes e Clara Madureira. Para a maioria dos atletas, esta foi a primeira prova da época em piscina olímpica, contexto que não impediu desempenhos sólidos numa fase ainda inicial do calendário competitivo.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Vale Tejo
    11-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar